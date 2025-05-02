Специалист Корбмахер назвала признаки низкой квалификации психолога

Когнитивно-поведенческий психолог, кандидат психологических наук Елена Корбмахер предупредила о признаках, которые помогут отличить неквалифицированного специалиста, неграмотные действия которого могут принести пациенту вред.
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