Stroke: невнятная речь и слабость могут быть признаками рассеянного склероза

Состояния, характерные для инсульта, такие как внезапная слабость, невнятная речь, проблемы со зрением и головокружение также могут быть признаками целого ряда других патологий, в числе которых рассеянный склероз, гипогликемия и расстройства психики.
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