Не только о футболе

865 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    я думала, что выражение " натянуть сову на глобус" означает: подтасовывать факты...  делать неоправданные утверждения...7-я ЛЕ для «Севил...
  • Лена Мисько
    интересно, а "получи 500 рублей за посещение бомж-арены" в доходы бомжатника включены?)7-я ЛЕ для «Севил...
  • Лена Мисько
    📊 Рейтинг клубов Мир РПЛ по доходам в матчдэй: 1. «Зенит» – 1 344,2 млн рублей; 2. «Спартак» – 1 326,6 млн рублей; ...7-я ЛЕ для «Севил...

7-я ЛЕ для «Севильи», Бензема уходит из «Реала», Блинкова обыграла 5-ю ракетку мира, Ла Лига одобрит план «Барсы», «Динамо» продлило Смолова, ретроматч сборной Хиддинка с «Зенитом» и другие новости

7-я ЛЕ для «Севильи», Бензема уходит из «Реала», Блинкова обыграла 5-ю ракетку мира, Ла Лига одобрит план «Барсы», «Динамо» продлило Смолова, ретроматч сборной Хиддинка с «Зенитом» и другие новости

1. «Севилья» выиграла Лигу Европы, вырвав победу у «Ромы» Жозе Моуринью в серии пенальти. Джанлука Манчини сперва ассистировал Пауло Дибале, но затем забил в свои ворота и не реализовал удар в послематчевой серии, а Рожер попал в штангу.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх