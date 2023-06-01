7-я ЛЕ для «Севильи», Бензема уходит из «Реала», Блинкова обыграла 5-ю ракетку мира, Ла Лига одобрит план «Барсы», «Динамо» продлило Смолова, ретроматч сборной Хиддинка с «Зенитом» и другие новости

1. «Севилья» выиграла Лигу Европы, вырвав победу у «Ромы» Жозе Моуринью в серии пенальти. Джанлука Манчини сперва ассистировал Пауло Дибале, но затем забил в свои ворота и не реализовал удар в послематчевой серии, а Рожер попал в штангу.