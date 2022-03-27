Что значит ущербный мужчина?

Ущербный мужчина — это представитель сильного пола, который в результате комплекса неполноценности, психо-эмоциональных травм и гиперкомпенсации психики, совершает действия причиняющие вред окружающим, наносящие урон и приводящие к убыткам.
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