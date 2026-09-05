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РИА Новый день

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МИД РФ: США должны учитывать реалии на земле в переговорах по Украине

МИД РФ: США должны учитывать реалии на земле в переговорах по Украине

В вопросе урегулирования на Украине США должны принимать во внимание реальное положение дел на земле, где ситуация складывается не в пользу Киева.

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