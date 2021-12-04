Норвежцы подарили британцам вместо жертвенной ёлки «свинью»

Британские пользователи соцсетей получили новый объект для злых насмешек. Главная рождественская елка страны, которую по традиции привезли из Норвегии и установили на Трафальгарской площади в Лондоне, в этом году оказалась «убогой и грязной».
Британские пользователи соцсетей получили новый объект для злых насмешек. Главная рождественская елка страны, которую по традиции привезли из Норвегии и установили на Трафальгарской площади в Лондоне, в этом году оказалась «убогой и грязной».
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