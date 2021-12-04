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Норвежцы подарили британцам вместо жертвенной ёлки «свинью»

Норвежцы подарили британцам вместо жертвенной ёлки «свинью»

Британские пользователи соцсетей получили новый объект для злых насмешек. Главная рождественская елка страны, которую по традиции привезли из Норвегии и установили на Трафальгарской площади в Лондоне, в этом году оказалась «убогой и грязной».

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