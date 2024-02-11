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Мэр Москвы Собянин: число разработок в «Банке технологий» превысило 460

Мэр Москвы Собянин: число разработок в «Банке технологий» превысило 460

Московский «Банк технологий» насчитывает уже свыше 460 высокотехнологичных отечественных разработок. Примерно 200 новых идей опубликовали в 2023 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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