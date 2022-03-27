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Анна Щербакова: «Было ли у меня принципиальное соперничество с Валиевой? Здесь, мне кажется, я ни с кем не соперничала»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова после выступления на Кубке Первого канала в Саранске ответила на вопрос о конкуренции.

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