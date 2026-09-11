⚡Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе: «Сегодня ночью в результате террористической ракетной атаки преступного киевского режима на объекты на территории Волгоградской области поврежден многоквартирный дом по улице Героев Малой Земли в Красноармейском районе Волгограда.
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