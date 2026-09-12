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Татар-информ

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Минниханов напомнил о своем отце, посвятившем жизнь лесному хозяйству

Минниханов напомнил о своем отце, посвятившем жизнь лесному хозяйству

Фото: max.ru/rustamminnikhanov Раис Татарстана Рустам Минниханов в преддверии Дня работников леса напомнил на своих страницах в социальных сетях о посвятившем жизнь лесному хозяйству отце – Нургали Минниханове (1930–2001).

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