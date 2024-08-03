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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тасоев о неучастии российских дзюдоистов в Олимпиаде: «Многие спортсмены, тренеры, массажисты подходят и говорят: «Извините, мы не хотели такого»

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к Играм-2024 лишь четырех российских дзюдоистов. Федерация дзюдо России (ФДР) решила не отправлять спортсменов в Париж.

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