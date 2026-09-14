На МФМ приготовили китайские цзяоцзы и бурятские буузы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Пельмени народов мира, в том числе китайские цзяоцзы и вонтоны, бурятские буузы, дагестанские курзе и марийские подкоголи приготовили участники Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге в рамках гастрофестиваля "Вкусы народов мира", передает корреспондент ТАСС.