Подростки разложили камни на рельсах в Подмосковье ради видео

На Ярославском направлении Московской железной дороги группа подростков устроила опасную ситуацию, разложив на рельсах камни и оставив ведро.
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