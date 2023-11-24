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Спички - не игрушка

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  • leonid
    Это не конец. То ли ещё будет."Нас от вас тошни...
  • Андрей
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Тема поражения Киева становится мейнстримной в западных умах

Тема поражения Киева становится мейнстримной в западных умах

Табуированная ранее тема захватила всё западное инфополе, сообщает Die Welt. О грядущей судьбе Украины пессимистично рассуждает не только пресса, но и люди в высоких кабинетах.

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