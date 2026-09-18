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Мировое обозрение

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NYT: Трамп попросит Си Цзиньпина помочь встретиться с Ким Чен Ыном

NYT: Трамп попросит Си Цзиньпина помочь встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп ищет обходные пути к возобновлению диалога с Пхеньяном. По информации The New York Times, американский лидер намерен заручиться поддержкой председателя КНР Си Цзиньпина в организации встречи с Ким Чен Ыном.

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