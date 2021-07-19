По ТВ опять одна Украина. У нас что, своих проблем нет?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаПо ТВ опять одна Украина. У нас что, своих проблем нет? Красная жара До выборов времени остается все меньше. И как бы уже пора начать обсуждение проблем в России.Вернуться к статье1812НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьGgeo1804кроме ковида говорить больше не о чемМихаил ХохловЭта тема не требует усилий и не имеет решения , во всяком случае со стороны тех кто ее обсуждает.SamariumКогда свои проблемы обсуждать невыгодно начинается активный сброс на все эти пустышки ( сша, украина, ковид и т.п.)... надо же людям дать какую-нибудь бесконечную жвачку....Леонид ВасиленкоБухтелки партгибонов неинтересны уже никому.АлександрЧеловеки , бухтящие "моя хата с краю", не понимают, что Укростан одна большая головная боль ни только для России. Если пустить все процессы в/на на самотёк, то вы получите смертельную заразу под боком.RRRusik RusikУже получили.TFTatyana FedotovaПолучили. Но от того, что о ней говорить эта зараза не рассосётся. Но почему о Украине говорят, а о России нет, я объяснить Вам могу : свои проблемы, если озвучить- решать будет надо. А про Украину поговорили, ничего не решая. Как можно решать что то в другой стране? Только поговорить. А в своей : СКАЗАЛ А- ДЕЛАЙ Б.ЮФюра федуловНа самом деле это пустословие про Окраину уже изрядно надоело.ИСИгорь СнетковУкраина чужая страна,на х-- она нам нужна.В1Владимир 123В чужом глазу все до соринки замечаем,в своем бревно не видимННаталияЗюганов в данном случае говорит правду, но ведь только говорит и ничего не делает для перелома ситуации, хотя возможности у него есть. Это даже не критика, а пустой треп.Vladimir Kharchenko"Украина" - это условное название территории, на которой располагалась УССР в составе СССР. Либерасты-педерасты разрушили СССР и "Украину", в том числе. Поэтому ВВП не будет выступать против "Украины" - нет объекта и субъекта для выступления. Против УЕБУ-у выступать будет. Это аббревиатура квази-гос-образования "Укры (галиченские)- Европейцы (в глубокой заднице)-Бандера- Укра-украина (с маленькой буквы). УЕБУ-у разваливается сама по себе. Если Польша попрет на УЕБУ-у с целью захвата Галичины и Львова, и Волыни, то военный конфликт со страной НАТО возможен, да и то за счет поляков как "солдатского мяса". Зюганов прошланговался в КПРФ, плавая как сыр в масле, как и Жирик ВВЖ в ЛДПР, 30 лет. Ему бы кошек дрессировать, как Куклачеву, а он косит под Сталина - предлагает 10 "зюгановских ударов", а ВВЖ, у которого язык на 2 дюйма длиннее, над ним насмехается. Так и живут в ненависти под одной крышей. 10 сталинских ударов - это доктрина ВОВ. Жирик ВВЖ до этого пока не додумался - мешает ненависть к Сталину. У Жирика в программе - "каждой бабе -по мужику, всех повесить и расстрелять". Оба получат свои низменные % голосов на выборах в Госдуму.Петр ШипиловНашей криминальной власти просто нечем порадовать народ. Поэтому перед выборами талдычат нам, что вокруг нашей страны образовалось скопище одних врагов и нужно быть патриотами, любя только партию воров Единую Россию.Алексей СмирновДля современной власти сейчас важно отвлечь нас на негодный объект.АлександрУкраина уже в печенках.Виктор ОнегинЧто Украина,что Байден эти вопросы не от нашего правительства зависят,потому и муссируют их,решать то их не придётся.Что Украина,что США сами себя угробят. А внутренние проблемы России надо решать.А кто решать то будет? им не до решения,карманы денежкой набивают. Смотришь и мы с вами за США и Украиной с такими управленцами посыплемся.Кайтэн КамикадзевКоммунизднутые ебаньки всё кукарекают. Им их партийные лидеры откровенно срут в лицо, а они радуются, облизываются и просят добавки. Сторонник КПРФ это не политические убеждения, это психиатрический диагноз.Владимир Самойленковопрос ко всем ворчащим: а с каким автоматом приходят люди, которые заставляют вас смотреть ток шоу про Украину? с АК-47 или АК-74?Комментировать
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