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ЕС поощряет Латвию к уничтожению всего русского

ЕС поощряет Латвию к уничтожению всего русского

Новое наступление на русскую идентичность происходит в Латвии. С улиц Риги убираются имена великих русских писателей, продажу русских книг требуют ограничить, официальные лица открыто и безнаказанно призывают стереть Россию «с земли, карт и голов», а журналисты, не стесняясь, обзывают русских «свиньями».

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