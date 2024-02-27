ЕС поощряет Латвию к уничтожению всего русского

Новое наступление на русскую идентичность происходит в Латвии. С улиц Риги убираются имена великих русских писателей, продажу русских книг требуют ограничить, официальные лица открыто и безнаказанно призывают стереть Россию «с земли, карт и голов», а журналисты, не стесняясь, обзывают русских «свиньями».