Расчет Д-20 показал, как использует рыболовную сеть для защиты от дронов ВСУ

Командир отдельного артиллерийского дивизиона с позывным «Днепр» приехал на позицию самого результативного взвода в его подразделении, которое, в свою очередь, уже несколько месяцев подряд остается самым часто и точно работающим на всем направлении.
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