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С погодой что-то случилось

С погодой что-то случилось

Пытаюсь подсчитать количество памятных снегопадов с начала апреля и сбиваюсь со счёту. Сколько их уже было, четыре или пять? Самое странное – это просыпаться в мае в шесть утра от дикого завывания метели за окном и вспоминать, что в конце марта ты включал фумигатор, сражаясь с первыми комарами, а добрый мартовский шмель всем видом показывал, что глобальное потепление всесильно, потому что оно верно.

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Комментарии
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Элеонора Коган
А что с котиком?Хоть взяли?
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3 час.
Элеонора Коган
Нельзя в снегопад котику на улице быть.
Ответить
3 час.
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