С погодой что-то случилось

Пытаюсь подсчитать количество памятных снегопадов с начала апреля и сбиваюсь со счёту. Сколько их уже было, четыре или пять? Самое странное – это просыпаться в мае в шесть утра от дикого завывания метели за окном и вспоминать, что в конце марта ты включал фумигатор, сражаясь с первыми комарами, а добрый мартовский шмель всем видом показывал, что глобальное потепление всесильно, потому что оно верно.