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Закон, порядок, государство

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Расчеты самоходных минометов «Нона-СВК» нанесли удар по позициям ВСУ на Авдеевском направлении СВО

Расчеты самоходных минометов «Нона-СВК» нанесли удар по позициям ВСУ на Авдеевском направлении СВО

Получив координаты цели, расчет боевой машины выдвинулся на огневую позицию. Выполнив серию выстрелов по цели, минометчики ЦВО покинули огневой рубеж, уводя боевую машину от удара артиллерии и дронов-камикадзе.

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