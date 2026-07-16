Ростовский суд вынес приговор россиянину за участие в боевых действиях в Сирии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Руслана Боташева к 18 годам колонии строгого режима за участие в вооружённом конфликте на территории Сирии на стороне запрещённой в России террористической организации.
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