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FiNE NEWS

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Ростовский суд вынес приговор россиянину за участие в боевых действиях в Сирии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Руслана Боташева к 18 годам колонии строгого режима за участие в вооружённом конфликте на территории Сирии на стороне запрещённой в России террористической организации.

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