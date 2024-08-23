"Вы, командир экипажа, коммунист?" Угон Як-40 в 1973 году

﻿﻿2 ноября 1973 года самолет Як-40 выполнял внутренний пассажирский рейс Москва — Брянск. В 10:45 самолет вылетел из аэропорта Биково с 28 пассажирами и 3 членами экипажа на борту (капитан Иван Кашин, второй пилот Станислав Тарпекин, бортмеханик Николай Никитин).