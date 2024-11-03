Сотрудники Комплекса городского хозяйства завершили высадку тюльпанов в Москве до начала весны. Эти прекрасные цветы создадут праздничную атмосферу на улицах, набережных, площадях, скверах и парках города.
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