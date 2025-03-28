Врач Арзамасцев: снижение аппетита и усталость могут говорить о раке желудка

Опасность рака желудка заключается в том, что на начальных этапах он не имеет явных проявлений. Указывать на наличие проблемы может снижение аппетита, повышенная усталость и слабость, которые характерны для 1–2 стадии заболевания, рассказал "Газете.
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