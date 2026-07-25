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Татар-информ

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Троценко сравнил менделеевскую «Гонку Героев» с чемпионатом мира по футболу

Троценко сравнил менделеевскую «Гонку Героев» с чемпионатом мира по футболу

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ. Попечитель Всероссийской олимпиады по химии и химической технологии «Потомки Менделеева» Роман Троценко стал участником юбилейной «Гонки Героев: От рассвета до заката!», которая проходит сегодня в Менделеевске.

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