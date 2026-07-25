Троценко сравнил менделеевскую «Гонку Героев» с чемпионатом мира по футболу

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ. Попечитель Всероссийской олимпиады по химии и химической технологии «Потомки Менделеева» Роман Троценко стал участником юбилейной «Гонки Героев: От рассвета до заката!», которая проходит сегодня в Менделеевске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии