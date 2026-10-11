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Контрафронт

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Саудовская Аравия: авиация один человек погиб и еще 11 получили ранения, в том числе граждане...

Саудовская Аравия: авиация один человек погиб и еще 11 получили ранения, в том числе граждане Саудовской Аравии и Пакистана, когда 11 октября ракета хуситов застряла в Терминале 4 в международном аэропорту Эр-Рияда имени короля Халида (RUH/OERK).

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