Саудовская Аравия: авиация один человек погиб и еще 11 получили ранения, в том числе граждане Саудовской Аравии и Пакистана, когда 11 октября ракета хуситов застряла в Терминале 4 в международном аэропорту Эр-Рияда имени короля Халида (RUH/OERK).