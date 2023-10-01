Председателю СКР будет представлен доклад по сообщению о возможном нарушении прав жильцов аварийного дома в Свердловской области

В средствах массовой информации сообщалось, что в Свердловской области жильцы местного общежития, находящегося в аварийном состоянии, вместо расселения или капитального ремонта здания получили от администрации уведомления о выселении.
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