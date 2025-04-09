Милана Гогунская (Стар) призналась, что мама ее не щадила даже вначале карьеры

Дочь актера Виталия Гогунского, Милана, уже несколько лет не общается с отцом. С раннего возраста она строит свою певческую карьеру и все свои успехи связывает с мамой, Ирой Маирко, которая в прошлом была моделью и участницей конкурсов красоты.
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