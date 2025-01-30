К диалогу о судьбе российских военных баз в Сирии

Не дожидаясь снятия с новых руководителей Сирии ярлыка террористов и официального признания Переходного правительства этой страны, российские власти приступили к переговорам с ними о судьбе российских военных баз.
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