Лучшие годы своей жизни я провел в разврате и пьянстве. Собственно, именно поэтому они и лучшие. Генрих Четвертый

Любимые лакомства холостяка – «Бутерброд с чем-нибудь», «Салат из всего» и «Пельмени по-любому». — Доченька, что тебе привезти из Германии?!– А привези мне, папенька, немецкого сантехника… В Иерусалиме археологи нашли винодельню и баню Десятого римского легиона.