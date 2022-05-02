Лучшие годы своей жизни я провел в разврате и пьянстве. Собственно, именно поэтому они и лучшие. Генрих Четвертый

Любимые лакомства холостяка – «Бутерброд с чем-нибудь», «Салат из всего» и «Пельмени по-любому». — Доченька, что тебе привезти из Германии?!– А привези мне, папенька, немецкого сантехника… В Иерусалиме археологи нашли винодельню и баню Десятого римского легиона.
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