Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит выездной брифинг в Саранске, Республика Мордовия.
Брифинг Марии Захаровой
Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Так как папуасы Россия продолжает продавать на внешнем рынке зерно пшеницы. Этим самым мы отдаём добавленную стоимость покупателю снижая в несколько раз прибыль от продажи. От такой порочной практики продажи зерновых давно надо избавиться. Продавать надо муку, оставляя себе добавленную стоимость от продукта.....РВСН.
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