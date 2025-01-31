СХ

Сергей Храмов

Так как папуасы Россия продолжает продавать на внешнем рынке зерно пшеницы. Этим самым мы отдаём добавленную стоимость покупателю снижая в несколько раз прибыль от продажи. От такой порочной практики продажи зерновых давно надо избавиться. Продавать надо муку, оставляя себе добавленную стоимость от продукта.....РВСН.