Директор Чичериной прокомментировал слухи о взятии певицы в плен

Ч

ЧилиИвано

Для всех артистов, патриотично настроенных, самое безопасное место - это на фронте, там их любят и охраняют, а здесь в тылу, куча сброда со своими хотелками. Недаром Соловьёв много времени проводит ближе к передовой, за него дают награду предателям, а в тылу шкурников не мало. (это так, ремарка По всем признакам он хороший артист политического разговорного жанра)