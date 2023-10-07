Певица Юлия Чичерина, известная своей политической активностью, по слухам находится в плену украинских диверсантов уже неделю.
Директор Чичериной прокомментировал слухи о взятии певицы в плен
Комментарии
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Владимир Балаев
Юлия, молодчинка, умница, красавица, талантливый творческий человек! Мы любим и уважаем её. Дай Бог ей долгих, добрых, творческих лет! )))
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1 д.
ВД
Вовладар Даров
Юлия молодец, патриот своей страны в отличии от чулпан хаматовой!!!!
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12 час.
Ч
ЧилиИвано
Для всех артистов, патриотично настроенных, самое безопасное место - это на фронте, там их любят и охраняют, а здесь в тылу, куча сброда со своими хотелками. Недаром Соловьёв много времени проводит ближе к передовой, за него дают награду предателям, а в тылу шкурников не мало. (это так, ремарка По всем признакам он хороший артист политического разговорного жанра)
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11 час.
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