«Дети напуганы»: Киркоров признался, что его сын и дочь находятся в тяжелом состоянии

Мартин и Алла-Виктория пытаются справиться с последствиями теракта в «Крокус Сити Холл». Филипп Киркоров с детьми соцсети22 марта в «Крокус Сити Холл» перед выступлением группы «Пикник» произошла трагедия.
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