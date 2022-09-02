Запорожская АЭС перешла на питание собственных нужд после обстрелов ВСУ

В результате обстрела ВСУ была перебита Днепровская линия электропередачи Запорожской АЭС. Электростанцию перевели на питание собственных нужд, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В результате обстрела ВСУ была перебита Днепровская линия электропередачи Запорожской АЭС. Электростанцию перевели на питание собственных нужд, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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