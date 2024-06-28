Выплаты за #ДТП по европротоколу предложили увеличить Госдума готовится рассмотреть законопроект, который серьезно повысит выплаты автовладельцам в два раза.
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Выплаты за #ДТП по европротоколу предложили увеличить Госдума готовится рассмотреть законопроект, который серьезно повысит выплаты автовладельцам в два раза.