В Архангельске открыли центр подготовки сварщиков для судоремонта

В Архангельске на базе ремонтно-эксплуатационной базы флота открыли учебно-производственный центр. Он возьмёт на себя подготовку высококвалифицированных сварщиков для судоремонтной и судостроительной отраслей.
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