Туск заявил о жертвах Варшавы ради независимости

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил во время посещения логистического хаба в Жешуве, через который проходят поставки оружия и боеприпасов на Украину, что Варшава готова многим пожертвовать во имя независимости.
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