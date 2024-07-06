Илон Маск требует либо привлечь Билла Гейтса к уголовной ответственности, либо распустить ФБР

Он репостнул твит с фото покойного педофила и сутенера Джеффри Эпштейна, его подельницы и подписью «Мир заслуживает того, чтобы узнать имена всех клиентов»Джеффри арестовали в 2019 и вскоре он при загадочных обстоятельствах покончил с собой.
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