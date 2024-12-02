Путин посетит Индию по приглашению премьер-министра страны Моди

Президент России Владимир Путин посетит Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, передает индийская телекомпания CNN-News18.
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