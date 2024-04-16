Официальный X-аккаунт Friend Tech в бывшей соцсети Twitter, судя по сообщениям, взломали хакеры. Сейчас на страницах учетной записи размещено сообщение на китайском языке: «Когда выйдет FriendTech V2, он будет собирать деньги белых людей (当friendtech v2发布时，确保拿走所有白人的钱)».