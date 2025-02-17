В Госдуме предложили переименовать хостелы в ночлежки

Изменение термина поможет гражданам не путать подобные средства размещения с общежитиями, считают парламентарии В случае принятия рассматриваемого сейчас в Госдуме законопроекта, направленного на защиту русского языка, могут измениться некоторые термины, широко используемые на рынке недвижимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)