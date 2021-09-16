Медвежий угол

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В его смерти прошу винить правительство Москвы 

В его смерти прошу винить правительство Москвы 

Не собирался продолжать в ближайшее время вчерашнюю тему, но тут подоспела дрянная новость - в столице зарезали врача.

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Горыныч
Местным надо платить (тем кто действительно работает), значит чиновникам меньше достанется. Отсюда вывод - чиновник = вор.
Владислав Одинцов
Создаётся впечатление, что идёт целенаправленный ввоз в Россию мусульман, а Москву переименуют в Москва-халаль.(шутка), но стоит русским задуматься.
Сергей Росси
Сдается мне, что у господина Хуснулина задача совсем не стройка, а насыщение региона мигрантами из средней азии, создание управляемых боевых отрядов и контроль над богатым регионом.
Андрей Павлов
И что, те, кто выше Хуснуллина, этого не видят? Сомнительно.
Сергей Росси
А он не афиширует
Валентин Щербаков
Неужели в Правительстве РФ не могут найти нормального, здравомыслящего, русского патриота, способного привлекать к строительству и ремонту русское население, а не насаживать нам бездарных дикарей и убийц из Средней Азии. А если уж их и привлекать, тогда пусть живут в резервации по вахтовому методу.
Елена Тихомирова
Цель другая , поэтому.
Елена Бреслова
однозначно, смерть врача надо возложить на Хуйснуллина, пусть отвечает!
Ваша Светлость
Голосуйте за ЕдРо и Хуснулин, Греф, Чюйбас всегда будут с вами, ибо они главная поддержка Начальника! Есть, конечно и менее значительные друзья у Самого - Ротен-Вексель-берги, Усмановы и прочие Михельсоны-Фридманы, но и они останутся с вами, никуда они не денутся и Потанин с Авеном будут радовать "россиян" новыми яхтами, лимузинами, дворцами...
Александр Клово
Загранрабочии нужны, чтобы уничтожить Россию?
werewolf
сначала пишет "уроженец Иркутской области", потом - "мигрант". Вы там уж определитесь!

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