Лавров: Запад начинает побаиваться того, какого монстра он «вырастил» на Украине

Западные государства начинают побаиваться того, какого монстра они «вырастили» на Украине. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, озвучил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
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