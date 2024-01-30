Reuters: в ЕС объявят о необходимости ускорить поставки боеприпасов Украине

Лидеры стран Евросоюза планируют объявить о намерении продолжить оказание военной поддержки Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на проект итогового заявления саммита европейских стран, которое собираются обнародовать 1 февраля.
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