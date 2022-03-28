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Как учительница поставила на место мажора-пятиклассника

Как учительница поставила на место мажора-пятиклассника

Вера в человеческую честность и справедливость в настоящее время угасает на глазах. В России вопросы привыкли решать как? Правильно, деньгами.

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