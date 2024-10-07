Звезда сериала «Выжить после» Антон Батырев станет отцом во второй раз

О своей беременности сообщила жена актера 43-летний Антон Батырев готовится стать отцом во второй раз — его жена, 28-летняя актриса Анна Савельева, сообщила о долгожданной беременности.
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