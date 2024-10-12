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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Кейру о матче ЦСКА – «Зенит»: «Предпочтение в этом противостоянии отдаю армейцам. Они сейчас выглядят более стабильно»

«Противостояния ЦСКА и «Зенита» всегда смотреть интересно, зачастую они складываются очень напряженно.

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