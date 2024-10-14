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Царьград

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Сочи вновь затопило после обильных осадков

Сочи вновь затопило после обильных осадков

Вода заполонила разные районы.Жители Сочи рассказали об итогах "атаки" непогоды. Город начал "плыть".

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