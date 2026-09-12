«Колонии будут 100%»: Названы новые амбициозные проекты России по освоению Луны и Марса

Россия вступила в новый этап космической эры. С 1 января 2026 года официально стартовал национальный проект «Космос», рассчитанный до 2036 года, с бюджетом около 4,4 трлн рублей из федерального бюджета, из которых 1,7 трлн предусмотрены на ближайшие шесть лет.