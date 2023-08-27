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Формула-2. Нидерланды. Новалак выиграл 2-ю гонку с 13-го места, Пуршер и Вести сошли

Пилот «Трайдента» Клемент Новалак одержал победу в основной гонке в Нидерландах. Новалак стартовал 13-м и впервые выиграл в «Формуле-2».

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